Пострадавшего при взрыве газа в Тобольске пациента перевели в Тюмень

Человека, который сильнее всех пострадал при взрыве газа в Тобольске, перевели в Тюмень. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Состояние оценивается как крайне тяжелое.

"Пациент перевезен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1, получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Состояние: крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о хлопке газовоздушной смеси и пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ремезова, 3а поступило в МЧС в десятом часу вечера. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома. В 23.56 МЧС сообщило о локализации пожара, площадь которого составила 800 кв. м., в 01.06 - о ликвидации открытого горения, в 02.53 - о ликвидации пожара.

В настоящий момент из дома расселено 149 человек, из них 28 несовершеннолетних прописанных (40 по факту). 14 человек сегодня ночью разместили в хостеле. Днем их переведут в гостиницу "Азимут" для дальнейшего проживания.

Глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил, что пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату необходимы паспорт и свидетельства рождения детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ. Если паспорт сгорел, сегодня в ДК "Синтез" работают специалисты паспортного стола и фотограф, все отработают оперативно. Психологическая помощь, выплаты, сбор вещей первой необходимости для пострадавших осуществляется Центром социального обслуживания населения.