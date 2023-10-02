Россияне назвали лучшими певцами Шамана, Баскова и Газманова - ВЦИОМ

Россияне назвали лучшими певцами года Шамана (он же Ярослав Дронов) и Полину Гагарину. Причем у Шамана 33% голосов, а у Гагариной только 19%. Это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и премии "Народная марка".

Исследователи отмечают, что использовали для опроса метод телефонного интервью.

Согласно данным исследования, россияне также считают популярными певцами Олега Газманова (11%), Николая Баскова (10%), а также Сергея Лазарева, Григория Лепса и Филиппа Киркорова. Чуть реже называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева, Диму Билана и Александра Маршала.

Самыми популярными певицами россияне считают Ларису Долину (11%), Anna Asti (Анна Дзюба) (6%), а также Валерию, Пелагею и Ирину Аллегрову.