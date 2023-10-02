02 Октября 2023
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Фото: Пресс-служба &quot;СР&quot;

"Взломали": Семигин прокомментировал скандал с "поддержкой" Кадырова

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Геннадий Семигин заявил, что в отношении него "совершена диверсия и наглая попытка дискредитировать".

"Был взломан сайт Всероссийского общественного движения "Патриоты России". Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале Семигина, который является председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

Семигин заявил, что обратится в правоохранительные органы. Он уже подозревает, что без участия Запада тут не обошлось: "Я не раз говорил в своих публичных выступлениях о массированной и хорошо финансируемой западом кампании, направленной на возбуждение межнациональной розни. То, что произошло, доказывает ровно это".

Примечательно, что заявление от имени Семигина было размещено еще 29 сентября, а опровержение депутат опубликовал только сегодня – после того, как разгорелся скандал и многие военкоры начали требовать "реальный срок" длля Семигина.

Текст на сайте "Патриотов России" касался избиения 15-летним сыном Рамзана Кадырова подследственного Никиты Журавеля. В заявлении от имени Семигина в целом выражалась поддержка действий подростка и главы Чечни, а также содержалось предположение, что аналогичные методы "стимулирования" российских военных со стороны "кадыровцев" позволили бы СВО продвигаться более быстрыми темпами.

Теги: геннадий семигин, скандал, взлом


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