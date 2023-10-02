В Минздраве прокомментировали данные о нехватке вакцин от полиомиелита

Минздрав прокомментировал данные о нехватке вакцин от полиомиелита в России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вакцина для профилактики полиомиелита была закуплена в количестве более 3 млн доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год.

Поставка лекарств в субъекты осуществлена в полном объеме, отметили в Минздраве.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в ряде регионов начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита. После прекращения поставок этих средств западными компаниями в России осталась, по сути, одна инактивированная вакцина "Полиоваксин", выпускаемая «Нанолеком» совместно с Центром имени Чумакова.