02 Октября 2023
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Общество Иркутская область
Фото: irzs.ru

В деревне Мейеровка Заларинского района (Иркутская область) открылся отремонтированный Дом досуга

Дом досуга открылся после ремонта в деревне Мейеровка Заларинского района Иркутской области. С этим событием жителей поздравили председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Дмитрий Мясников и мэр Заларинского района Владимир Самойлович.

Дмитрий Мясников отметил, что ремонт здания проведен по партийному проекту «Культура малой Родины». «Этот проект партии «Единая Россия» направлен на поддержку и развитие сельских клубов и домов культуры в малых городах. Для таких населенных пунктов эти учреждения зачастую являются единственным местом притяжения жителей, сохранения уникальных культурных традиций и народного творчества», – сказал парламентарий.

Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России(2019)|Фото: Накануне.RU

Директор Дома досуга Ирина Зарецкая рассказала, что ремонтные работы на объекте проводились впервые за 54 года работы учреждения: «Благодаря проекту «Культура малой Родины» удалось провести большой объем работ, сопоставимых с капитальным ремонтом. В Доме досуга полностью заменили кровлю, обшили здание сайдингом, провели внутреннюю отделку помещений, а также ввели в эксплуатацию два дополнительных помещения. Подготовлена еще одна заявка на участие в проекте, чтобы обновить оборудование».

дом досуга в деревне иркутской области(2023)|Фото: irzs.ru

Сейчас в Доме досуга работают два клубных объединения – вокальный и театральный. Помимо этого, проводятся ежемесячные игровые программы и информационные мероприятия для детей и подростков.

Также во время рабочей поездки в свой избирательный округ Дмитрий Мясников встретился с жителями деревни Норы Зиминского района, дом которых в конце сентября пострадал во время пожара. Депутат помог пенсионерам в приобретении электропроводки и электрооборудования, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

 

Теги: дом досуга, заксобрание иркутской области, партийный проект, сельские клубы


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