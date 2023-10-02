В деревне Мейеровка Заларинского района (Иркутская область) открылся отремонтированный Дом досуга

Дом досуга открылся после ремонта в деревне Мейеровка Заларинского района Иркутской области. С этим событием жителей поздравили председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Дмитрий Мясников и мэр Заларинского района Владимир Самойлович.

Дмитрий Мясников отметил, что ремонт здания проведен по партийному проекту «Культура малой Родины». «Этот проект партии «Единая Россия» направлен на поддержку и развитие сельских клубов и домов культуры в малых городах. Для таких населенных пунктов эти учреждения зачастую являются единственным местом притяжения жителей, сохранения уникальных культурных традиций и народного творчества», – сказал парламентарий.

Директор Дома досуга Ирина Зарецкая рассказала, что ремонтные работы на объекте проводились впервые за 54 года работы учреждения: «Благодаря проекту «Культура малой Родины» удалось провести большой объем работ, сопоставимых с капитальным ремонтом. В Доме досуга полностью заменили кровлю, обшили здание сайдингом, провели внутреннюю отделку помещений, а также ввели в эксплуатацию два дополнительных помещения. Подготовлена еще одна заявка на участие в проекте, чтобы обновить оборудование».

Сейчас в Доме досуга работают два клубных объединения – вокальный и театральный. Помимо этого, проводятся ежемесячные игровые программы и информационные мероприятия для детей и подростков.

Также во время рабочей поездки в свой избирательный округ Дмитрий Мясников встретился с жителями деревни Норы Зиминского района, дом которых в конце сентября пострадал во время пожара. Депутат помог пенсионерам в приобретении электропроводки и электрооборудования, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.