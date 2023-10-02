Пострадавшие при взрыве и пожаре в Тобольске смогут получить выплаты

Глава Тобольска Максим Афанасьев провел встречу с жильцами дома по ул. Ремезова, 3А, где минувшей ночью взорвался газ, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент из дома расселено 149 человек, из них 28 несовершеннолетних прописанных (40 по факту). 14 человек сегодня ночью разместили в хостеле. Днем их переведут в гостиницу "Азимут" для дальнейшего проживания.

Сейчас на месте происшествия работает техническая лаборатория МЧС, специалисты оценивают угрозы и риски. В течение двух часов будет ясно, в какие подъезды и квартиры откроют доступ. У каждого подъезда сейчас дежурят по три сотрудника полиции, чтобы предотвратить мародерство. Сотрудник будет провожать человека до квартиры, где должен будет убедиться, что это действительно житель данного дома и это его квартира.

"Пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату необходимы паспорт и свидетельства рождения детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ. Если паспорт сгорел, сегодня в ДК "Синтез" работают специалисты паспортного стола и фотограф, все отработают оперативно. Психологическая помощь, выплаты, сбор вещей первой необходимости для пострадавших осуществляется Центром социального обслуживания населения", - сообщил Максим Афанасьев.