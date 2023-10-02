Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Болгария со 2 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов в эфире национального телевидения.

Запрет касается не только легковых автомобилей, но и грузов, передает РИА Новости.

Тем временем, сообщается, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Как пишут "Известия", об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Евгения Шмидта. Из этого же документа следует, что к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами присоединились Хорватия и Франция.

Ранее сообщалось о конфискации личных автомобилей россиян при попытке въезда в Германию. Таможенники ФРГ ссылались на действие санкций. Российские дипломаты посоветовали не въезжать в страну на машинах с российскими номерами.