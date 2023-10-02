85-летнего тренера Ражева отправят в колонию по делу о педофилии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным уральского тренера Николая Ражева по делу о педофилии. 85-летнего пенсионера отправят в колонию на 2 года.

"Зачесть в срок время содержания под стражей. 1 день под стражей, день под домашним арестом за 1 день лишения свободы. Взыскать в пользу ребенка 50 тыс. рублей, второго ребенка 100 тыс. рублей", - сказал судья.

Ранее прокуратура запрашивала 7 лет лишения свободы для тренера, которого ученица обвинила в домогательстве. После этого пенсионер был госпитализирован на "скорой" из зала суда.

Напомним, инцидент произошел 18 февраля 2021 года. Ражев не допустил предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Во время следствия, по данным защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В связи с этим в августе прошлого года Владимира Путина попросили прекратить дело уральского тренера.

По словам адвоката тренера, прокурор проигнорировал показания одноклассников, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе благодаря этой ситуации вниманием и тем, что на этом деле можно заработать. "Кроме того, прокурором полностью проигнорированы и иные доказательства невиновности, такие как экспертиза, установившая отсутствие каких-либо следов Ражева на одежде девочки, и показания очевидцев, присутствовавших на тренировке, о том, что ничего подобного не было", - сообщила адвокат.