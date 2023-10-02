В Челябинске отопительный сезон начнется с 3 октября

В Челябинске с 3 октября начнется отопительный сезон. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам вице-мэра, уже поступают обращения от жителей города по вопросу начала отопительного периода. "Ночью в выходные температура опускалась ниже 8 градусов и к концу текущей недели ожидается по прогнозу также понижение дневных температур наружного воздуха. Система отопления в городе инерционная – теплоснабжающие организации выполняют запуск котельных, включая центральные тепловые пункты и насосные станции для обеспечения отопительных режимов работы. Весь это процесс занимает от пяти до семи дней. При этом температурный график подаваемого теплоносителя будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с этим предлагаю начать в Челябинске отопительный сезон с 3 октября", - отметил он.

В городе продолжают подключать к отоплению социальные объекты. В настоящими момент тепло подано в 466 объектов, в том числе в 311 детских садов, 87 школ, 37 лечебных учреждений.