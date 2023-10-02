На защитника Шиеса завели дело по статье о дискредитации армии

На архангельского гида и защитника Шиеса Радика Аднобаева возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ в соцсетях. Дома у активиста прошли обыски, сообщают СМИ и депутат Мосгордумы Евгений Ступин*.

"Радик был активнейшим борцом за Шиес против организации московской помойки, и вместе со всеми победил. Далее в Каргополе он избрался местным депутатом", - напомнил Ступин* в своем Telegram-канале. Власти региона пытались лишить Аднобаева статуса депутата и в итоге добились своего через суд.

Аднобаеву в качестве меры пресечения запретили пользоваться интернетом.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ