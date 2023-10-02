В Екатеринбурге "оконщики" хотели выманить у пенсионерки 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге продолжают орудовать мошенники – так называемые "оконщики". Они едва не выманили у пожилой горожанки крупную сумму.

Как рассказал Накануне.RU житель уральской столицы Алексей, в минувшую пятницу ему позвонила 77-летняя тетя его жены, которая живет в доме напротив. Женщина попросила 100 тысяч рублей. Когда уралец поинтересовался, для чего ей деньги, она поведала следующую историю.

"Говорит, окно на кухне выпало, надо расплатиться. Спрашиваю, куда выпало, как так. Говорит, пришли проверять вентиляцию, окно попросили открыть, а оно и выпало. Они вызвали ремонтника, он пришел и починил. Надо теперь расплатиться", - рассказал Алексей.

Мужчина сразу направился к родственнице и снял всех визитеров на видео.

"Ничего не предъявлял, просто выгнал. Сопротивлялись. Кто платить будет, говорят. Написал в чат дома предупреждение, фото выложил. Вышли от нее, встретили соседа. Говорит да, есть такая схема, он знаком тоже. Ломают то окна, то двери балконные. Потом "чинят", - отметил уралец.

По словам Алексея, после ухода незваных гостей он позвонил в диспетчерскую. Там заявили, что никаких проверок вентиляции не проводится, и, скорее всего, это приходили мошенники.

"Причем они вывешивают объявления якобы от имени жилконторы у подъездов. Потом, естественно, их сами срывают. А перед визитом звонят на телефон, предупреждают о визите якобы из жилконторы", - добавил Алексей.

Он отметил, что накануне визита родственнице действительно поступал звонок о том, что будет проверка вентиляции. Правда, звонили почему-то с номера с московским кодом города. А началось все еще летом: в доме проводили проверку вытяжки, и сразу после этого к пенсионерке под предлогом некой дополнительной проверки пришел один из троицы.

"Он там у нее прибором проверял, кому-то звонил, то есть изображал работника жилконторы. Она его запомнила, соответственно, доверие появилось. А в пятницу или четверг на подъезде появилось объявление (фейковое, но от имени жилконоторы), что в конкретных квартирах будет проводиться проверка вытяжной вентиляции. В пятницу тете позвонили якобы из жилконторы и начали спрашивать обычные вещи: про то, как хорошо моют в подъезде, про отопление, что-то еще. И как бы ненароком сообщили, что будет проверка вытяжной вентиляции, парень с девушкой. Тетя, естественно, ничего не заподозрила. Как оказалось потом, звонок был с телефона с московским кодом города, уж точно это не наша жилконтора", - рассказал екатеринбуржец.

Затем объявились и сами визитеры.

"Они с прибором с умным видом делают замеры в ванной, говорят цифры. Идут на кухню, разговорами ее отвлекают, чтобы она на окно не смотрела. Замеряют на кухне и что-то им не нравится по показаниям. Просят открыть окно, тетя идет, открывает створку, та выпадывает. Ну, они давай сопереживать, помогать найти ремонтника. Позвонили в "одну контору" – там "запись на две недели вперед". Позвонили в другую – та "закрылась". Звонят в третью, и чудесным образом "ремонтник" из третьей конторы через 10 минут может прийти. Он приходит, верхней одежды нет, в сланцах на босу ногу, в руках чемодан потертый для инструментов. Идет на кухню, якобы пытается ремонтировать. "Звонит" кому-то и сообщает, что за деталь сломана, диктует название, которое на детали написано. Ему там якобы отвечают, что это деталь от одной системы, а "контора" работает с другой системой, и надо будет готовить 100 тысяч на замену окна", - добавил Алексей.

По словам мужчины, при этом сложно доказать, что это сами аферисты сломали окно.

"Хозяйка своими руками его открыла, они вызвали ремонтника, и раз ремонт проведен, то надо платить. Все вроде бы честно, но это они сломали окно. И они бы давили на нее, чтобы получить, сколько смогли бы. А если бы у тети дома были деньги, она бы им отдала, и даже не поняла бы, что ее обманули", - заключил уралец.

Накануне.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу.

"Обращения по фактам действий недобросовестных предпринимателей, многократно завышающих цену своих услуг, поступают в полицию регулярно. В связи с этим правоохранители рекомендуют гражданам не доверять сомнительным коммерсантам и не допускать их в свое жилище. Также рекомендуется заранее уточнять актуальную стоимость тех или иных услуг, чтобы не стать жертвой обмана. Полицейские также просят жителей города информировать о подобных случаях своих пожилых родственников, которые зачастую попадаются на уловки нечистых на руку бизнесменов", - советуют в городской полиции.

Стоит отметить, что такой схеме обмана уже не один год. В Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей рассказывали, что особенно "оконщики" активизировались в разгар пандемии коронавируса.