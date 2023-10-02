В Челябинской области продают имущество Миасского машиностроительного завода

В Челябинской области имущество обанкроченного Миасского машиностроительного завода выставили на торги. Соответствующая информация появилась на сайте "Торги России", передает корреспондент Накануне.RU.

На торги выставили 32 объекта недвижимости, пять единиц коммуникаций, два земельных участка, 29 единиц движимого имущества. Начальная цена лота – 72,28 млн рублей.

Заявки будут принимать до 3 ноября. С 8 ноября начнется прием ценовых предложений.

Напомним, в феврале 2021 года Миасский машиностроительный завод подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 2 млрд 381 млн руб. Это задолженность предприятия перед "Россельхозбанком". В декабре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление Миасского машиностроительного завода о банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения. В июле прошлого года в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства. В июле суд продлил до 18 декабря срок конкурсного производства в отношении завода. В августе Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление конкурсного управляющего Анатолия Селищева о привлечении ГРЦ "Макеева" и Роскосмос к субсидиарной ответственности по обязательствам Миасского машиностроительного завода в рамках дела о банкротстве предприятия. Судебное заседание назначено на 17 октября.

АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.