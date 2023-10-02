02 Октября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

СКР: Пожар в Сургуте мог произойти из-за замыкания проводки

В Югре СКР проводят проверку по факту гибели человека на пожаре в одной из квартир дома по ул. Губкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного Комитета России.

Пожар произошел вечером, 1 октября. При тушении пожара было обнаружено тело 63-летнего хозяина квартиры. В СКР также назвали вероятную причину пожара.

"По предварительным данным, очаг возгорания обнаружен в районе розетки, в связи с чем, на данном этапе проверочных мероприятий в качестве приоритетной рассматривается версия о произошедшем замыкании электропроводки", - говорится в сообщении.

Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, к проведению которой привлечены специалисты пожарной лаборатории МЧС России.

Напомним, по информации СургутИнформ-ТВ, причиной взрыва и пожара могло стать воспламенение паров самогонного аппарата.

Теги: пожар, взрыв, самогонный аппарат, Губкина


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Ранее 02.10.2023 09:08 Мск В Сургуте, предположительно, из-за взрыва самогонного аппарата погиб человек

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