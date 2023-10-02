Baza: ВСУ атаковали Смоленский авиационный завод четырьмя беспилотниками

ВСУ 1 октября пытались атаковать Смоленский авиационный завод беспилотниками UJ-22 Airborne, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, со стороны Украины по Смоленску было запущено четыре дрона-камикадзе. Как минимум три из них были нацелены на авиационный завод.

Один из беспилотников был сбит в воздухе, еще три подавлены силами РЭБ, сообщает Baza. По информации канала, осколки взорвавшихся беспилотников упали в том числе на посадочную полосу аэродрома Северный. Повреждений ВПП не получила.

Кроме того, обломки повредили остекление в ТРЦ "Кутузов", а также в нескольких квартирах девятиэтажки.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что пять украинских беспилотников были сбиты 1 октября над территорией Смоленской области. По данным ведомства, три беспилотника были уничтожены около 09.00 по московскому времени, еще два беспилотных летательных аппарата были перехвачены дежурными силами ПВО около 10.00 по Москве.