СМИ: Американский миллиардер предлагал Трампу $5 миллиардов за неучастие в президентских выборах

Американский миллиардер, основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид подумывал заплатить Дональду Трампу за то, чтобы экс-президент США отказался снова баллотироваться на этот пост в 2024 году, заявил американский писатель и журналист Майкл Льюис.

По словам автора книги "Большая игра на понижение", обсуждалась даже конкретная цифра - $5 млрд. Льюис утверждает, что эту цифру назвал сам Трамп в ответ на предложение Бэнкмана-Фрида, впрочем, ни миллиардер, ни журналист не получили от Трампа подтверждения серьезности его намерений – возможно, что он просто назвал эту сумму в шутку на довольно импозантное предложение.

Бэнкман-Фрид известен как один из крупнейших спонсоров американских политиков. Так, на промежуточных выборах 2022 года он пожертвовал демократам $40 млн. Но при этом он также признал, что неоднократно жертвовал крупные суммы республиканцам.

Льюис рассказал, что миллиардер также был не уверен, что платить Трампу за неучастие в выборах законно.

Представитель Трампа прокомментировал заявления Льюиса словами о том, что Бэнкман-Фрид создал свое состояние сомнительным путем и его рассказам не стоит доверять.

В 2022 году криптобиржа FTX объявила о банкротстве, вместе с ней рухнуло почти все состояние Бэнкмана-Фрида (в какой-то момент Forbes оценивал его в $26,5 млрд). Сейчас миллиардер находится в СИЗО в Нью-Йорке, ему предъявлены обвинения по семи статьям, в том числе "Мошенничество с использованием электронных средств" и "Сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывание денег".