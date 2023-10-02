02 Октября 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помогает в финансировании цифровизации больниц столицы Урала

В ключевом медицинском центре Эльмаша начался новый этап в развитии: цифровизация и переход к электронному документообороту. Финансирование важного процесса взял на себя Фонд святой Екатерины. 

В центральную городскую больницу №23 уже привезли 30 современных компьютерных комплексов, которые будут распределены по врачебным кабинетам и регистратуре. 

цифровизация, компьютерное оборудование(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Это переход нашей медицинской системы на единую систему электронных документов, когда любой врач нашего города или области может получить всю необходимую информацию о пациенте. Это уменьшит время на принятие решений, поможет в более точной диагностике, ускорит те процессы, которые связаны непосредственно с лечением», — говорит заместитель главного врача по хирургии, врач-нейрохирург Владислав Герасименко

Благодаря этому у пациентов и врачей отпадет необходимость передачи из больницы в больницу бумажных документов, рентгеновских снимков и так далее. Теперь эти данные можно будет получить в полном объеме в кратчайший срок, а значит, появится возможность для быстрых коммуникаций.

цифровизация, компьютерное оборудование(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Нагрузка на больницу очень серьезная: ежегодно в поликлинику обращаются 450 тысяч человек, а через стационар проходит около 20 тысяч пациентов. При этом количество различных исследований достигает 1,5 млн. 

гуманитарная помощь, фонд святой екатерины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отметим, что учредители Фонда святой Екатерины постоянно поддерживают систему здравоохранения Свердловской области.

Теги: фонд святой екатерины, больница, цифровизация, система здравоохранения


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