Фонд святой Екатерины помогает в финансировании цифровизации больниц столицы Урала

В ключевом медицинском центре Эльмаша начался новый этап в развитии: цифровизация и переход к электронному документообороту. Финансирование важного процесса взял на себя Фонд святой Екатерины.

В центральную городскую больницу №23 уже привезли 30 современных компьютерных комплексов, которые будут распределены по врачебным кабинетам и регистратуре.

«Это переход нашей медицинской системы на единую систему электронных документов, когда любой врач нашего города или области может получить всю необходимую информацию о пациенте. Это уменьшит время на принятие решений, поможет в более точной диагностике, ускорит те процессы, которые связаны непосредственно с лечением», — говорит заместитель главного врача по хирургии, врач-нейрохирург Владислав Герасименко.

Благодаря этому у пациентов и врачей отпадет необходимость передачи из больницы в больницу бумажных документов, рентгеновских снимков и так далее. Теперь эти данные можно будет получить в полном объеме в кратчайший срок, а значит, появится возможность для быстрых коммуникаций.

Нагрузка на больницу очень серьезная: ежегодно в поликлинику обращаются 450 тысяч человек, а через стационар проходит около 20 тысяч пациентов. При этом количество различных исследований достигает 1,5 млн.

Отметим, что учредители Фонда святой Екатерины постоянно поддерживают систему здравоохранения Свердловской области.