45% россиян хотели бы перед пенсией накопить на безбедную старость

45% опрошенных россиян хотели бы перед пенсией накопить денег на безбедную старость, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру" и "СберНПФ".

Построить дом перед выходом на пенсию хотят 25% россиян, купить квартиру — 24%, освоить новое хобби — 22%, пишет РБК.

18% респондентов выразили желание открыть бизнес. Переехать в другой город, выучить новый язык или купить дачу хотят по 13% опрошенных.

Еще один опрос касался того, когда хотели бы россияне выйти на пенсию. Период от 56 до 60 лет стал самым популярным ответом - 38%. При этом каждый пятый респондент намерен продолжить работать после 65 лет.

Ранее сообщалось, что россияне желают получать пенсию в среднем в 69 тысяч рублей. При этом средняя сумма страховых выплат по старости сейчас — 21,8 тысяч. Чтобы получать желаемую пенсию, откладывать следует начать в 25 лет по 5,5 тысяч рублей. Однако доходность НПФ не превышает 1% с учетом инфляции, поэтому сбережения на старость лучше диверсифицировать — держать также в акциях и иностранных валютах.