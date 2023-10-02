В МГЛУ рассказали, как ИИ использовался для "заворачивания" апелляций по ЕГЭ

Искусственный интеллект уже используется для того, чтобы отвергать апелляции по результатам ЕГЭ. Об этом общественному движению "Родители России" рассказала доцент кафедры общего переводоведения факультета межкультурной коммуникации Московского государственного лингвистического университета, кандидат филологических наук, член Союза литераторов России Анна Горностаева.

К ней, как к члену совета одной из московских школ, обращались родители и выпускники, недовольные результатами ЕГЭ. Они считают, что их оценки были необоснованно занижены. Такая ситуация имела место по многим предметам и у многих учеников. Например, в их школе есть медицинский класс, в котором дети несколько лет целенаправленно готовятся к поступлению в медицинские вузы. Многие являются призерами олимпиад. Согласно правилам, в этом случае они имеют право на 100 баллов, достаточно написать ЕГЭ хотя бы на 75 баллов. Но некоторые получили меньше, что очень странно.

"Информация о том, что средний балл в Москве занижен по некоторым предметам ЕГЭ, ни для кого не является секретом. Это даже администрация школы подтверждает. В личном разговоре, конечно. Для чего это делается? Чтобы обеспечить как можно большее количество бюджетных мест в престижных вузах на престижных факультетах для льготников. Институты это не скрывают. Наоборот, даже очень сильно хвалятся тем, сколько льготников они взяли", - отметила Горностаева, сославшись на ролики в интернете, где абитуриенты сами рассказывали, с какими баллами они поступили в вуз.

Но была и еще одна важная особенность. Апелляции у абитуриентов фактически не принимались. Для этого использовались чат-боты.

"Апелляция назначается на определенное время и проводится в режиме чата. Человек не видит, с кем он общается, нет ни имени, ни фамилии. Он общается с "членом комиссии", которая имеет определенный номер. Вот слова члена комиссии (показывает распечатку. - прим. Накануне.RU): "Чем я могу вам помочь?" И ребенок начинает общаться с чат-ботом как с человеком, рассказывая, что верно обозначена нулевая гипотеза, верно обоснованы необходимые критерии и т.д. Что же нам отвечает "член комиссии №800?" "Есть ли у вас вопросы к комиссии?" Ребенок не понимает, что происходит, и начинает повторять все эти аргументы. Ответ "члена комиссии" такой: работа проверена в соответствии с критериями. То есть используются какие-то стандартные формулировки, которые заготовлены заранее, и возникают сомнения вообще, человек это общается с учеником или нет. Или, например: "Эксперт проверяет то, что написано на бланке ответов". По существу ответа нет и не будет, а в определенный момент будет сбой связи, и она прекратится. В итоге ребенок оставлен без каких-либо объяснений оценки", - рассказала эксперт.

В случае неудовлетворенности абитуриента назначается конфликтная комиссия. На нее отводится два часа.

"Но практика показывает, что когда ребенок приходит на конфликтную комиссию, а она тоже дистанционная, то ему показывают вот такой листочек, где написано, что 100% членов конфликтной комиссии проголосовали против того, чтобы предоставлять ему какие-либо объяснения. Что это за члены конфликтной комиссии, какие у них фамилии и должности, мы никогда не узнаем. Все анонимно. Они без имен, они без лиц. И это на самом деле последняя инстанция", - подчеркнула Горностаева.

Для занижения баллов использовались разные формальные причины. Например, при написании эссе по английскому языку экспертов собирали 13 июня, то есть в день написания ЕГЭ или накануне, где сообщили, что особенное внимание нужно обратить на четыре "волшебных слова" - обязательно должно быть написано "по данным социологического вопроса". Если их нет, то ставится более низкий балл.

В целом подготовка к ЕГЭ - это не про знания, а натаскивание на вопросы и ответы, которые будут засчитаны как правильные, признает преподаватель.

"Я очень часто сталкиваюсь с тем, что дети, которые хорошо сдают ЕГЭ по английскому языку, не умеют читать тексты. Он выполнил правильно задания, но не знает, о чем текст, не может поговорить на эту тему. И в ЕГЭ не нужно понимание. Как говорят учителя, которые готовят к ЕГЭ, нужно отупеть, чтобы хорошо сдать ЕГЭ", - заявила Горностаева.

Сейчас власти специально продавливают идею цифрового портфолио на каждого школьника, чтобы автоматизировать образовательную селекцию детей с помощью ИИ, заключила доцент МГЛУ.

О том, что ИИ используется, чтобы "отшить" людей, ранее рассказал специалист по ИИ, член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов. Например, человек звонит в контакт-центр банка и не можете пробиться к живому оператору. С ним говорит чат-бот, который ничуть не решает его проблему. Его задача - "отшить" клиента и снизить нагрузку на контакт-центр. В конечном итоге ИИ понижает качество всего, где он внедряется. Для образования это будет иметь разрушительные последствия, считают многие эксперты.