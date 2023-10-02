02 Октября 2023
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Фото: АНО &quot;Дирекция Красноярск 2019&quot;

Государство через суд хочет вернуть подаренную ему "Платинум Арену" в Красноярске

Прокуратура потребовала вернуть "Платинум Арену" в Красноярске дарителю. Дарителем является компания АО "Платинум Арена", построившая площадку к зимней Универсиаде 2019 года. Тогда арену передали Красноярскому краю в дар. Однако проверка показала, что площадка построена с нарушениями. Так, "состояние монолитных плит перекрытия имеет пластические деформации (наблюдается увеличение ширины перекрытия силовых трещин)".

Из-за этого посещаемость массовых мероприятий в спорткомплексе рекомендовали ограничить. Арена обошлась в 4 млрд руб.

По мнению прокуратуры, которая обратилась в арбитражный суд, даритель умышленно скрыл сведения о состоянии спортивного комплекса, а это привело к дополнительным расходам регионального бюджета.

АО "Платинум Арена" сейчас находится в процессе ликвидации, прибыль компании за 2022 год составила -,3,2 млрд руб., передает "7 канал Красноярск".

Теги: платинум арена, прокуратура, проверка, красноярск


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