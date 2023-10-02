Боррель: Вступление Украины в ЕС не произойдет ни завтра, ни послезавтра

Ни завтра, ни послезавтра украинский режим в ЕС не вступит. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве.

Он призвал украинское общество больше работать, чтобы заслужить вступление в ЕС. И заверил в поддержке Украины. По его словам, Украина всегда балансировала между двух империй. О каких именно империях речь, не совсем ясно.

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО". После этого европолитики неоднократно это подтверждали.