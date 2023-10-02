В Сургуте, предположительно, из-за взрыва самогонного аппарата погиб человек
В многоэтажке Сургута произошел взрыв.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, инцидент произошел 1 октября, в жилом доме на ул. Губкина. В 18.07 там выбило стекла, а после начался пожар. К моменту прибытия сотрудников МЧС из окна вырывалось пламя.
25 человек были эвакуированы. К тушению привлекались 25 огнеборцев и семь единиц техники. Во время тушения они обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Причины пожара устанавливаются.
По информации СургутИнформ-ТВ, причиной взрыва и пожара могло стать воспламенение паров самогонного аппарата.