В Сургуте, предположительно, из-за взрыва самогонного аппарата погиб человек

В многоэтажке Сургута произошел взрыв.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, инцидент произошел 1 октября, в жилом доме на ул. Губкина. В 18.07 там выбило стекла, а после начался пожар. К моменту прибытия сотрудников МЧС из окна вырывалось пламя.

25 человек были эвакуированы. К тушению привлекались 25 огнеборцев и семь единиц техники. Во время тушения они обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Причины пожара устанавливаются.

По информации СургутИнформ-ТВ, причиной взрыва и пожара могло стать воспламенение паров самогонного аппарата.