02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Коми полицейский избил мужчину за синие и желтые вещи на балконе

В Республике Коми полицейский избил мужчину за желтые и синие вещи на балконе – представитель МВД посчитал, что житель Печоры специально разложил их в цветах украинского флага.

25-летний полицейский 8 июня увидел из окна своей квартиры вещи на балконе дома напротив. Посчитав, что вещи нарочно образуют такое цветовое сочетание, мужчина в сопровождении друга пошел на разборки с владельцем "нехорошей" квартиры.

27-летний машинист Николай открыл дверь, его тут же повели на балкон. После недолгого разговора полицейский перевалил хозяина квартиры через перила и угрожал скинуть его вниз. Потом Николая избили.

Только спустя полгода было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). По данным Telegram-канала Baza, полицейского из органов уволили.

В субботу, 30 сентября, главу администрации Печоры Валерия Серова задержали в его квартире по уголовному делу о получении взятки. Ранее Серов "отпросился" у депутатов горсобрания и хотел уехать добровольцем в зону СВО.

Теги: полиция, избиение, коми, печора


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