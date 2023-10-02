02 Октября 2023
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Фото: nakanune.ru

Пушков назвал "маньяком" британского министра за идею отправить войска на Украину

Сенатор Алексей Пушков назвал «маньяком» министра обороны Британии Гранта Шэппса, который заявил о возможности отправить британских солдат на Украину.

"Каждый последующий хуже предыдущего. Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине", — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее Шэппс заявил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании. По его словам, Великобритания хочет успеть подготовить более 50 тысяч украинских военных до конца 2023 года. При этом британский премьер Риши Сунак опроверг это заявление.

В августе министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку, его кресло занял Шэппс. До этого он возглавлял министерство энергетики.

Теги: пушков, шэппс, украина


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