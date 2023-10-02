Бастрыкин узнал об общежитии в селе Маминское, откуда насильно выселяют людей

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с выселением людей из общежития в свердловском селе Маминское. Никакой альтернативы жилья и прописки администрация не предоставляет.

"В средствах массовой информации сообщалось, что в Свердловской области жильцы местного общежития, находящегося в аварийном состоянии, вместо расселения или капитального ремонта здания получили от администрации уведомления о выселении. Жильцы дома полагают, что администрация нарушает их законные права", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Начата процессуальная проверка. Доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах будет положен на стол Бастрыкину.

Напомним, что местная администрация якобы долгие годы игнорировала факт проживания людей в аварийном общежитии. Дом игнорировали и коммунальные службы. Несмотря на это, местные жители хотели продолжать жить в родных стенах, но настаивали на капремонте.

В администрации сообщали, что документы на дом давно утеряны, однако после публикации новости в СМИ сразу нашлись. Результат, правда, не особо обрадовал жильцов - им пришли уведомления о незаконном проживании в муниципальном помещении с требованием освободить комнаты в течение семи дней.