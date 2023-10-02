02 Октября 2023
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Фото: nakanune.ru

В аэропорту Екатеринбурга пассажиры не смогли улететь в Сочи из-за сбоя в системе

В понедельник несколько пассажиров рейса "Екатеринбург – Сочи" не смогли улететь из-за сбоя в системе.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", речь идет о рейсе авиакомпании "Победа". Не смогли вылететь пять человек.

"Как поясняет представитель авиакомпании, произошел сбой системы", - рассказал один из пассажиров.

Людям предложили вылететь позднее "Уральскими авиалиниями", однако не всех устроил такой вариант.

Напомним, на прошлой неделе "Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел). Из-за этого была временно затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. Позже выяснилось, что причиной сбоя стала DDOS-атака.

Теги: Екатеринбург, Сочи, сбой, рейс


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