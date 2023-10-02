В Челябинской области с могилы участника СВО украли крест

В Челябинской области с могилы участника СВО украли крест. О случившемся сообщила мать погибшего на своей странице в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня ездила на могилу к своим родным. И что увидела, кто-то надругался над могилой моего сына, погибшего в зоне боевых действий СВО. На могиле нет креста, на кресте развивался флаг. Мы не нашли нигде ни флаг, ни крест с фотографией. Очень больно видеть такое", - написала женщина.

После публикации сообщения в соцсети с женщиной связались сотрудники полиции. Они вместе проехали на кладбище, где осмотрели территорию.

"В результате крест был найден недалеко от территории кладбища. Сотрудники установили его на место", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщина поблагодарила полицейских за помощь.