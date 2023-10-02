Курс евро на Мосбирже превысил 104 рубля, юань и доллар тоже дорожают

Курс евро на Мосбирже утром в понедельник, 2 октября, превысил отметку в 104 рубля. В последний раз европейская валюта стоила так дорого две недели назад – 14 сентября. Доллар также растет в цене – 98,58 руб.

Также растет курс юаня. Китайская валюта торгуется на уровне 13,5 руб., в последний раз она была на этом уровне 15 августа.

Аналитики выделяют ряд причин, по которым рубль продолжает слабеть. Например, завершение налогового периода. Как и в предыдущие месяцы окончание пика налоговых платежей ускоряло укрепление иностранных валют относительно рубля.