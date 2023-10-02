Бывший глава свердловского МВД скончался за день до своего дня рождения

1 октября, ушел из жизни бывший начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал лейтенант Владимир Воротников. Он дважды возглавлял свердловское управление МВД: с 1994 по 1997 и с 2001 по 2006 годы, после чего стал почетным консулом Монголии в Екатеринбурге.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, служба Воротникова пришлась на так называемые "лихие 90-е", когда в Екатеринбурге почти каждый день сообщали о перестрелках, взрывах и криминальных разборках ОПГ и ОПС. Все они были ликвидированы.

"Владимир Александрович, будучи еще начальником УВД Свердловска, принимал меня на службу в ОВД. С его историей в качестве руководителя и городского и областного ОВД, где он дважды был руководителем связано очень много с точки зрения развития и усовершенствования работы оперативных подразделений. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича", – отметил полковник Горелых.

Он добавил, что 2 октября Владимиру Воротникову должно было исполниться 73 года, а через четыре дня он должен был отмечать свой любимый праздник – день работника уголовного розыска.

"Проститься с ним придут многие коллеги и те, кто его знал. Генерала Воротникова в последний путь проводят со всеми воинскими почестями", – сообщил Горелых

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.