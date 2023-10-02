02 Октября 2023
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Фото: vk.com/typical_tobolsk

Один из трех пострадавших при взрыве газа в тобольской пятиэтажке находится в реанимации

Один из трех пострадавших в тобольской пятиэтажке находится в реанимации, сообщили Накануне.RU в областном департаменте здравоохранения.

Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Двое пациентов находятся в профильном отделении в удовлетворительном состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, сообщение о хлопке газовоздушной смеси и пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ремезова, 3А поступило в МЧС в десятом часу вечера. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома. В 23.56 МЧС сообщило о локализации пожара, площадь которого составила 800 кв. м., в 01.06 - о ликвидации открытого горения, в 02.53 - о ликвидации пожара.

пожар, Ремезова 3а, взрыв газа(2023)|Фото: vk.com/typical_tobolsk

Всего, по уточненным данным администрации Тобольска, в доме зарегистрировано 139 человек. Большая часть разместилась у родственников, все нуждающиеся во временном проживании, размещены в хостелах и обеспечены всем необходимым. Тоболякам окажут помощь, в том числе по восстановлению документов. Встреча с жителями дома и с пользователями нежилых помещений состоится сегодня в ДК "Синтез".

Теги: Ремезова 3а, пожар, взрыв газа, пострадавшие


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Ранее 01.10.2023 21:38 Мск Из-за взрыва газа в Тобольске возбуждено уголовное дело

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