Один из трех пострадавших при взрыве газа в тобольской пятиэтажке находится в реанимации

Один из трех пострадавших в тобольской пятиэтажке находится в реанимации, сообщили Накануне.RU в областном департаменте здравоохранения.

Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Двое пациентов находятся в профильном отделении в удовлетворительном состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, сообщение о хлопке газовоздушной смеси и пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ремезова, 3А поступило в МЧС в десятом часу вечера. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома. В 23.56 МЧС сообщило о локализации пожара, площадь которого составила 800 кв. м., в 01.06 - о ликвидации открытого горения, в 02.53 - о ликвидации пожара.

Всего, по уточненным данным администрации Тобольска, в доме зарегистрировано 139 человек. Большая часть разместилась у родственников, все нуждающиеся во временном проживании, размещены в хостелах и обеспечены всем необходимым. Тоболякам окажут помощь, в том числе по восстановлению документов. Встреча с жителями дома и с пользователями нежилых помещений состоится сегодня в ДК "Синтез".