Глава РЖД: Большинство из запланированных ВСМ построят к 2043 году

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что строительство большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) ожидается к 2043 году.

По его словам, запуск первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург запланирован до 2030 года.

В интервью РИА Новости Белозеров отметил, что стоит задача максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта. Проезд по ВСМ будет стоить чуть дороже, чем на "Сапсане".

В августе замминистра транспорта России Валентин Иванов сообщил, что строительство ВСМ между Москвой и Петербургом планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил плотно приступить к реализации проекта, а также предложил включить в систему российских ВСМ Донбасс и Белоруссию. Пока проект предусматривает строительство линии между столицами и дальнейшее подключение к ней таких направлений как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, юг России.