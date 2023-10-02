Регионы в полтора раза увеличили закупки вакцин от ковида

Российские регионы увеличили закупки вакцин от ковида. С января по август закуплено 109 тыс. упаковок, это в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Headway Company (специализируется на мониторинге тендерных закупок в фармацевтической отрасли). В денежном выражении объем закупок вырос в 5,5 раза — с 56,7 млн до 313,3 млн руб.

Это самостоятельные закупки регионов: весной этого года Минздрав России перестал поставлять вакцину от коронавируса централизованно. В этом году препараты закупали даже те регионы (всего их 32), которые в прошлом году вообще их не покупали.

Также изменилась и основная вакцина, которую закупают: в прошлом году почти весь объем приходился на "Спутник Лайт" – его используют для ревакцинации, а теперь покупают преимущественно "Конвасэл" — вакцину, разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрированную в марте 2022 года. "Спутник V" в этом году не приобретался регионами вообще.