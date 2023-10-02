02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывший министр обороны Англии захотел мобилизовать на Украине больше молодежи

Бывший министр обороны Англии Бен Уолес считает, что на Украине следует мобилизовать больше молодежи.

Это нужно для того, чтобы контранступление не провалилось, приводит РИА Новости позицию Уолеса. В своей статье в газете Telegraph Уоллес также подчеркнул необходимость активно поставлять оружие Украине "для завершения конфликта".

Напомним, на Украине с 1 октября, то есть со вчерашнего дня, женщины-медики и фармацевты обязаны стать на военный учет, заявил представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский. Соответствующий закон был принят в прошлом году. Чиновник отметил, что выезд за границу военнообязанных женщин будет ограничен, как и мужчин. При этом работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, работающие на предприятии из утвержденного списка профессий, встали на военный учет. В 2020 г. Зеленский заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины".

Теги: Бен Уолес, Украина, мобилизация


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