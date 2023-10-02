В Екатеринбурге мошенники выманили у судьи почти 2 млн рублей

В Екатеринбурге судья Арбитражного суда отдала телефонным мошенникам около 2 млн рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 21 сентября женщине через мессенджер пришло сообщение от имени председателя суда, где она работает. В тексте говорилось, что вскоре с ней свяжется "представитель Министерства юстиции". Через некоторое время судье действительно позвонил неизвестный и предупредил, что в целях безопасности ее счетов с ней будут работать "представители правоохранительных органов" и "Центрального банка".

Затем потерпевшей позвонил лжесотрудник ФСБ России и посоветовал взаимодействовать с "сотрудниками ФСБ" и "Центрального банка", чтобы не стать жертвой мошенников, которые пытаются оформить кредит на ее имя. Далее позвонил лжеспециалист ЦБ РФ, который убедил следовать дальнейшим указаниям. В итоге доверчивая екатеринбурженка по инструкции оформила кредит на сумму около 2 млн рублей, через кассу обналичила всю сумму и перевела деньги на "безопасные счета". Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию.

Правоохранители еще раз напоминают о недопустимости перевода своих денег на неизвестные счета по указанию "сотрудников банка", "представителей силовых ведомств", "сотрудников госучреждений" или прочих структур.