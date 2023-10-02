В России хотят ввести единый тариф социальных отчислений

В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений.

Его размер должен составить 30% от заработной платы работника. Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 2 октября. Как сообщил один из авторов документа, лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, в стране стоит острая проблема дефицита внебюджетных фондов. Как считает депутат, решить ее можно путем введения единого тарифа социальных отчислений во внебюджетные фонды вне зависимости от заработной платы работника в размере 30%.

Как напомнил парламентарий, сегодня в России действует регрессивная система тарифов. Базовый составляет 30%. Взимается он с заработной платы до 1 917 000 рублей в год. Со всего, что выше, платится почти вдвое меньше — 15,1%.

"Мы считаем, что взимать уменьшенный в два раза социальный взнос с высоких зарплат абсолютно неправильно и несправедливо. Много лет назад такая система вводилась, чтобы легализовать серые зарплаты. На уровне государства было принято решение сделать так, чтобы работодателям было выгодно и отчасти необременительно платить пониженные социальные взносы с высоких зарплат", — пояснил депутат.

Миронов указал, что сейчас проблема серых зарплат не такая серьезная, поэтому необходимо применить новые меры, которые помогут погасить дефицита внебюджетных фондов, сообщают "Известия".