Усилилась конкуренция за второе место между КПРФ и ЛДПР

В России симпатия избирателей к ЛДПР продолжает расти на фоне снижения положительного отношения к КПРФ.

Согласно исследованию фонда "Общественное мнение", 26% россиян относятся положительно к ЛДПР, тогда как к коммунистам – только 18%. По данным ФОМа, текущий электоральный рейтинг КПРФ составил 8%, ЛДПР – 12%. За "Единую Россию" на думских выборах, если бы они состоялись в ближайшие выходные, готовы проголосовать 41% избирателей, за "Справедливая Россия – За правду" – 4%, за "Новых людей" – 3%.

Как заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, полученные результаты не подтверждаются аналогичными исследованиями других социологических служб. Например, данные государственной службы ВЦИОМ несколько разнятся: согласно их опросу от 24 сентября, коммунисты остаются вторыми - за КПРФ отдали бы голос 10,6% опрошенных, а за ЛДПР – 9%.

Замглавы фракции ЛДПР и член высшего совета партии Ярослав Нилов заявил, что в партии не отказываются от амбиций быть "партией № 2". Прошедшие осенние выборы 2023 года показали, что "тенденция сохраняется", ЛДПР удалось получить второе место во многих заксобраниях. В семи регионах из 20 списки ЛДПР заняли второе место по числу голосов, включая Луганскую республику и Запорожскую область, сообщают "Ведомости".