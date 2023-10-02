02 Октября 2023
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Фото: Виталий Брексон / VK

Беспилотные "Ласточки" испытают в 2024 году

РЖД планируют начать тестовые перевозки пассажиров беспилотными поездами "Ласточка" в середине 2024 года.

Это произойдет на Московском центральном кольце. При этом машинист на первых порах будет находиться в кабине.

Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, в настоящее время поезда идут по МЦК с интервалом 4 минуты. С интервалом 3 минуты система управления, выстроенная исключительно на человеческих ресурсах, не справится, и для него нужно переходить на беспилотное движение, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили полностью российскую "Ласточку". Она отличается не только локализацией, но и конструктивными новинками – количеством дверей, наличием кондиционеров, более современным экстерьером.

Теги: Ласточка, РЖД, поезда


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Ранее 11.07.2023 09:51 Мск На "Иннопроме" представили полностью российскую "Ласточку"

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