02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Парковка такси во дворах может обернуться штрафом в 5 тысяч рублей

В России тема с возможным запретом длительной стоянки машин такси во дворах жилых домов получила продолжение.

В Госдуме РФ в осеннюю сессию подготовят соответствующий проект закона. Размеры штрафов могут быть закреплены на уровне наказания за парковку на местах для инвалидов. Речь идет о сумме в 5 тыс. руб. Автор инициативы, вице-спикер думы Борис Чернышов не исключил, что документ будет разработан представителями разных фракций.

По словам парламентария, идею также предстоит обсудить с Министерством транспорта и региональными властями.

В думском комитете по транспорту к предложению запретить автомобилям такси парковаться во дворах отнеслись скептически, а в Национальном автомобильном союзе назвали инициативу вредной, сообщают "Известия".

Ранее Чернышов обратился в Министерство внутренних дел России с предложением ограничить время парковки такси во дворах. Речь идет запретите парковки и стоянки автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Как говорят юристы и эксперты, в современных условиях ввести такие запреты будет крайне сложно. Подобные ограничения могут привести к росту тарифов/

Теги: такси, законопроекты, Госдума, транспорт


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