В интернете появились новые виды мошенничества перед осенним призывом

Накануне осеннего призыва в интернете появились новые виды мошенничества.

Аферисты предлагают трудоустроить в "аттестованную IT-компанию с офисом в "Москва-Сити". За это просят 2 млн руб. Также можно "устроиться на работу" на объект Министерства обороны России за 50 тыс. А в Telegram появился бот, который проводит "виртуальный аудит здоровья призывника" с выдачей фейковых справок.

Как сообщила эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар" Диана Селехина, мошенники эксплуатируют тему призыва с целью получения персональных данных людей. Как заявил руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко, боты в Telegram, которые просят указать личную информацию, несут в себе опасность, так как они могут быть созданы злоумышленниками, желающими получить доступ к персональным данным пользователя. Это может привести к краже личной информации, финансовым потерям или другим проблемам. Кроме того, они могут использоваться для распространения вирусов и других вредоносных программ, а также для спама или для проведения кибератак.

По словам юристов, уголовная ответственность предусмотрена для всех участников нелегальной схемы — и продавца, и того, кто хочет с помощью такого предложения получить отсрочку от службы армии. Максимальное наказание — лишение свободы до трех лет, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в пункты дислокации армии России в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей либо для участия там в СВО срочников не отправят. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.