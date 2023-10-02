В интернете появились новые виды мошенничества перед осенним призывом

02 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В интернете появились новые виды мошенничества перед осенним призывом

Накануне осеннего призыва в интернете появились новые виды мошенничества.

Аферисты предлагают трудоустроить в "аттестованную IT-компанию с офисом в "Москва-Сити". За это просят 2 млн руб. Также можно "устроиться на работу" на объект Министерства обороны России за 50 тыс. А в Telegram появился бот, который проводит "виртуальный аудит здоровья призывника" с выдачей фейковых справок.

Как сообщила эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар" Диана Селехина, мошенники эксплуатируют тему призыва с целью получения персональных данных людей. Как заявил руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко, боты в Telegram, которые просят указать личную информацию, несут в себе опасность, так как они могут быть созданы злоумышленниками, желающими получить доступ к персональным данным пользователя. Это может привести к краже личной информации, финансовым потерям или другим проблемам. Кроме того, они могут использоваться для распространения вирусов и других вредоносных программ, а также для спама или для проведения кибератак.

По словам юристов, уголовная ответственность предусмотрена для всех участников нелегальной схемы — и продавца, и того, кто хочет с помощью такого предложения получить отсрочку от службы армии. Максимальное наказание — лишение свободы до трех лет, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в пункты дислокации армии России в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей либо для участия там в СВО срочников не отправят. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

Теги: мошенники, призыв армия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.09.2023 08:55 Мск В Генштабе привели детали осеннего призыва в армию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети