02 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: российские медики жалуются на сокращение выплат

В России медицинские работники из разных субъектов отмечают снижение зарплат.

В ряде случаев это вынуждает их менять профессию, что приводит к нехватке кадров и возрастающей нагрузке на оставшийся персонал в регионах. Ситуация объясняется неэффективной работой руководителей медучреждений. Во многих регионах оклад составляет 30–40% от зарплаты, что позволяет главврачу в случае необходимости сокращать стимулирующие выплаты, говорят общественники. Только в шести регионах доля оклада превышает 50%.

Как сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения России и общественного совета при Минздраве Анатолий Домников, зарплата сотрудников системы здравоохранения состоит из нескольких частей: это взаимосвязанные оклад и компенсационные выплаты, различные стимулирующие выплаты, которые можно разделить на гарантированные (например, за стаж) и негарантированные (например, за интенсивность работы). Оклад и компенсационные начисления не выплатить невозможно, а вот некоторые стимулирующие в случае необходимости можно отменить или урезать.

Основная проблема, это плавающие выплаты, такие как за интенсивность или качество работы, — они выплачиваются на усмотрение главврача. И в случае, когда учреждение испытывает трудности с финансированием, на них направляется меньшая сумма.

Аналитик движения "Народный фронт" Дмитрий Цвич отметил, что ставить вопрос о повышении оплаты труда медиков необходимо. При этом он усомнился, что переход на новую систему возможен ранее 2025 года, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России с 2025 г. планируют ввести новую систему оплаты труда медиков. Соответствующие подходы сейчас отрабатывают в пилотном режиме.

Теги: медики, медицина


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Ранее 08.08.2023 10:25 Мск В России изменится система оплаты труда медиков

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