02 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

Минфин: расходы "детского бюджета" составят 3 трлн рублей

В России расходы "детского бюджета" в 2024 году составят 3 трлн руб.

Как говорится в "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.", опубликованных Министерством финансов РФ, сумма на 200 млрд превышает траты 2023 года. Минфин включил восемь мер в "детскую" статью расходов: материнский капитал, единое ежемесячное пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, создание условий для трудовой деятельности родителей малолетних детей, сохранение репродуктивного здоровья населения и ряд других.

Самая крупная статья расходов – выплата пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Министерство оценило расходы в 1,3 трлн руб. Маткапитал обойдется в 207,2 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Ранее российские регионы разработали программы повышения рождаемости.

Теги: Минфин, дети, маткапитал


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Ранее 29.08.2023 02:51 Мск Регионы России подготовили программы стимулирования рождаемости

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