Минэкономразвития: авторынок вырастит в 1,8 раза в 2023 году

Продажи легковых автомобилей в России по итогам текущего года составят 1,059 млн единиц против 606 тыс. 860 в прошлом году.

Во многом он будет обеспечен развитием импорта. Как следует из прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития России, в последующие годы авто рынок ждет плавный рост: до 1,108 млн в 2024 году, 1,163 млн в 2025 году и 1,225 млн автомобилей в 2026 году.

Основу рынка в 2023 году, как и годом ранее, составит категория легковых машин мощностью от 90 до 150 л. с. На нее будет приходиться почти половина продаж, или 524 тыс. 620 транспортных средств. Как правило, это автомобили компактного и среднего классов с объемом двигателя от 1,4 до 2 л., сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России наблюдается резкий рост продаж электромобилей.