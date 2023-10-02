Минтруд: количество профзаболеваний снизилось в 1,7 раза за последние семь лет

В России ежегодно происходит около 30 тыс. несчастных случаев на производстве и выявляется около 4 тыс. случаев профессиональных заболеваний.

Как сообщил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, в целом, по данным Социального фонда, с 2015 года в РФ наблюдается существенное снижение количества впервые выявленных профессиональных заболеваний: в 2022 году по сравнению с 2015 годом их количество сократилось в 1,7 раза.

"Вопрос заключается в том, это результат работы по профилактике или мы теряем темпы выявления", – сказал замминистра. Однако причины такого падения пока до конца не установлены, сообщают "Ведомости".