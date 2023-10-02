02 Октября 2023
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Армия и ВПК В России В бывшем СССР Украина
Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov

Взяты в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском

Российские бойцы Западной группировки войск взяли в плен две группы солдат Вооруженных сил Украины.

Все они – мобилизованные. Речь идет о солдатах 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад украинских вооруженных сил. Как заявил один из пленных, они были направлены на передовую для наблюдения, при этом командование оставило их без обещанной поддержки, в результате чего они оказались в российском плену, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского разведчика.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах Артемовска.

Теги: плен, ВСУ, Украина, спецоперация


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