Глава СКР призвал лишать гражданства мигрантов, сбегающих от СВО

Глава СК России Александр Бастрыкин предложил лишать российского гражданства мигрантов, отказывающихся идти на спецоперацию. Об этом он заявил на военно-научной конференции Клуба военачальников России "Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений - основа безопасности страны на современном этапе".

"Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", - заявил Бастрыкин

Он также отметил целесообразность процедуры обязательного получения мигрантом российской сим-карты по приезде в Россию. Именно этот номер будет обязательным при регистрации в личном кабинете на портале Госуслуг.