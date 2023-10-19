Возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга нашли тело мужчины. Силовики не видят криминала

В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли тело мужчины. Силовики организовали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, проверку проводит следственный отдел по Железнодорожному району уральской столицы. Проводятся осмотр места происшествия и опросы возможных очевидцев.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, личность умершего сейчас устанавливается.

"Предварительно, смерть не носит криминального характера", - отметил полковник Горелых.

По некоторым данным, мужчине внезапно стало плохо и он скончался.

Похожий инцидент случался в январе этого года, когда у Южного автовокзала в Екатеринбурге нашли тело сантехника. Тогда силовики также не выявили признаков криминала в смерти мужчины.