Mash: Услуги стоматологов подорожают к Новому году минимум на 30%

Стоматологические услуги в России могут подорожать минимум на 30% к Новому году, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, представители отрасли называют причиной подорожания ослабление рубля, санкции и усложнившуюся логистику.

Отмечается, что большая часть используемых материалов поступала из-за рубежа. После ухода западных производителей в магазинах практически не осталось запасов, а цены на то, что есть, выросли.

Также подорожают импланты. Так, более бюджетные варианты из Кореи вырастут в цене на 10-15%, а импланты из Швейцарии - на 30%.

В феврале сообщалось, что российские стоматологи пожаловались на нехватку ряда популярных зарубежных препаратов и материалов. Так, стоматологические клиники столкнулись с дефицитом популярного обезболивающего "Убистезин". Производитель анестетика — американская компания 3М — весной 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Представители отрасли обратили внимание, что отечественный аналог менее эффективный.

Врачи заявляли, что российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка. По словам специалистов, если закроются поставки, в том числе параллельный импорт, многие позиции заменить будет просто нечем.