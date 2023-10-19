В 2023 году во Владимирской области восстановили лесонасаждения на 6,4 тысячах гектаров

На состоявшейся накануне пресс-конференции министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал о деятельности ведомства в сфере лесовосстановления. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«Плановым показателем на 2023 год по соотношению площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений было 91,6 процента. По факту этот показатель составил 106 процентов. Традиционно большая часть – порядка 60 процентов – в общей структуре составило искусственное лесовосстановление. Используем лесные культуры сосны и ели. Причём посадочный материал практически полностью выращен во Владимирской области», – подчеркнул Евгений Малышев.

В регионе сформирован запас лесных семян в объёме 0,8 тонны. Нет проблем и с посадочным материалом: в лесных питомниках ежегодно выращивают 19,9 млн хвойных сеянцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, на следующий год план по восстановлению лесов – 6 тыс. га. С 2024 по 2030 год плановое значение соотношения площадей лесовосстановления и вырубленных и погибших лесов составит 100 процентов.

Евгений Малышев напомнил, что с этого года показатели по компенсационному лесовосстановлению тоже включены в состав профильного нацпроекта и контролируются не только регионом, но и федеральным центром.

«План по компенсационному лесовосстановлению на 2023 год в регионе выполнен. Только «Автодор» высадил более 400 га леса в компенсацию вырубок при строительстве трассы М-12», – детализировал министр.