В Госдуме сообщили, что готов законопроект о борьбе с англицизмами

Законопроект о борьбе с засильем англицизмов в русском языке получил концептуальную поддержку Роспотребнадзора и в скором времени будет внесен в Госдуму, сообщила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Она отметила, что другие ведомства раньше принципиально поддержали инициативу.

"Это про защиту родного языка. Про перевод нашей повседневной жизни с английского на русский. Про формирование национально ориентированной среды. Для меня, бьющейся с излишними англицизмами, с бешеным латинизированием уже третий год, день исторический", - написала депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, в начале года Госдума приняла поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации", который защищает русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов, но не предусматривает ответственности за несоблюдение норм русского литературного языка.

Суть нового законопроекта состоит в том, чтобы обязать юрлиц дублировать все вывески и объявления, написанные на иностранном языке, переводом на русский. Также предусматривается писать неохраняемые элементы товарных знаков (надписи под ними) или на русском языке, или с переводом.