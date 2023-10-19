В Свердловской области участились грубые нарушения при строительных работах около энергообъектов

Свердловские энергетики обеспокоены ростом числа нарушений правил безопасности при строительных работах около объектов электроинфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе компании, за 9 месяцев 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 296 случаев отключения электроэнергии из-за воздействия на оборудование сторонних лиц и организаций в охранных зонах кабельных и воздушных линий электропередачи.

Ущерб свердловскому филиалу ПАО "Россети Урал" из-за нарушений за этот период составил почти 2,5 млн рублей. По сравнению аналогичным периодом 2022 года данный показатель увеличился на 20%.

Сторонние организации допускают порывы кабеля строительной техникой, буровыми установками, обрывы проводов автотранспортом, наезды на опоры, производят несанкционированную рубку лесных насаждений.

Так, например, в начале октября под г. Красноуфимском из-за обрыва провода транспортным средством без света остались жители с.Крылово и Калиновка. В Талицком городском округе из-за трубоукладчика, который оборвал провод в трех пролетах линии электропередачи 10 кВ без света оставались жители п.Юшала. Подобные инциденты были зафиксированы в октябре в с.Большебрусянское, в п.Верхняя Синячиха, в Щелкуне, Космакова, г. Сысерти, Гагарке, в п.Косулино, в г.Красноуральске и Ирбите.

Стоит отметить, что в данных населенных пунктах сторонними лицами с нарушениями проводилась разгрузка дров под ЛЭП, укладка труб, дорожные и строительные работы. Трубоукладчики и экскаваторы повреждали кабельные энергообъекты.

Энергетики "Россети Урал" оперативно устраняют последствия несогласованных работ, восстанавливают функционирование электросетей, однако при соблюдении порядка проведения работ в охранных зонах подобных инцидентов могло бы не быть. По установленных фактам, повлекшим отключения электроэнергии, компания "Россети Урал" направляет заявления в правоохранительные органы и районные администрации, а также в Ростехнадзор.

Энергетики напоминают, что нарушение правил выполнения работ вблизи энергообъектов влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойное электроснабжение жителей региона.

В компании напоминают, что любые виды работ с использованием спецтехники и грузоподъемных механизмов в охранных зонах ЛЭП разрешаются только после согласования проекта производства работ и получения разрешения на их выполнение от сетевой организации. После оформления заявки энергокомпания примет решение об организации безопасного выполнения работ в охранной зоне ЛЭП, а при необходимости – об отключении линии на время проведения работ.

Специалисты энергокомпании обращаются к руководителям предприятий и организаций, частным лицам с просьбой уделять особое внимание вопросу безопасного производства работ в охранных зонах ЛЭП, а также соблюдать правила поведения вблизи объектов электросетевого комплекса.