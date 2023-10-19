Сеть "Магнит" покупает онлайн-площадку KazanExpress

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" покупает онлайн-площадку KazanExpress, на базе которой собирается запустить собственный маркетплейс "Магнит Маркет", говорится в сообщении компании. Сумма сделки не раскрывается. "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков пишет, что актив может обойтись "Магниту" в 10 млрд руб.

Продавцами выступили AliExpress Россия, предприниматель Сергей Еремеев и основатели KazanExpress Линар Хуснуллин и Кевин Ханд.

Сообщается, что "Магнит" собирается профинансировать сделку из собственных средств. Пока она не закрыта – для этого потребуется согласование с Федеральной антимонопольной службой.

В сделку войдет вся инфраструктура маркетплейса KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. Кроме того, "Магнит" получит наработанный пул из 12 тысяч российских продавцов маркетплейса.